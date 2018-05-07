Ещё
Москву в День Победы ждет теплая и сухая погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву в День Победы ждет теплая и сухая погода 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Погода в День Победы порадует жителей московского региона комфортной температурой и отсутствием осадков, рассказал ТАСС в понедельник глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ночь на 9 мая существуют условия для небольших осадков, в основном в северных районах Московской области. Днем без осадков, максимальная температура после полудня будет в районе 18-20 градусов. Погода создаст праздничную атмосферу, будет много солнца", — сказал он.
По словам Вильфанда, характер погоды не будет существенно меняться на протяжении всей недели.
"В четверг и пятницу мы прогнозируем от 16 до 20 градусов в дневные часы, ночью температура опустится, похолодает от двух до семи градусов. В субботу и воскресенье ожидается более комфортная погода для отдыха — 19-24 градуса со знаком "плюс", серьезных осадков не ожидается", — добавил глава Гидрометцентра.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
ТАСС: последние новости
Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жаркие дни Россиян в связи с празднованием 1 мая ждет два рабочих дня на этой неделе Грозы и шквалистый ветер идут на южные регионы России после 30-градусной жары
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина585
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев190
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели300
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»192
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой979
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение