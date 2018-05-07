Москву в День Победы ждет теплая и сухая погода

Роман Вильфанд. Погода в День Победы порадует жителей московского региона комфортной температурой и отсутствием осадков, рассказал ТАСС в понедельник глава Гидрометцентра России "В ночь на 9 мая существуют условия для небольших осадков, в основном в северных районах Московской области. Днем без осадков, максимальная температура после полудня будет в районе 18-20 градусов. Погода создаст праздничную атмосферу, будет много солнца", — сказал он. По словам Вильфанда, характер погоды не будет существенно меняться на протяжении всей недели. "В четверг и пятницу мы прогнозируем от 16 до 20 градусов в дневные часы, ночью температура опустится, похолодает от двух до семи градусов. В субботу и воскресенье ожидается более комфортная погода для отдыха — 19-24 градуса со знаком "плюс", серьезных осадков не ожидается", — добавил глава Гидрометцентра. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере