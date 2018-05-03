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День Победы разделит рабочую неделю на две части
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

День Победы разделит рабочую неделю на две части 

360tv.ru 1 час назад
Рабочая неделя в связи с Днем Победы будет разделена пополам ‐ граждане будут работать в понедельник и вторник (7 и 8 мая), а потом в четверг и пятницу (10 и 11 мая). Об этом сообщил представитель Роструда, передает «Интерфакс».
При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на один час  — представитель ведомства.
В ведомстве напомнили и о праздниках в июне — День России 12 числа. Этим выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 4 июня (понедельник) по 9 июня (суббота) включительно.
У россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно. 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня. \
Прошедшие первые майские праздники порадовали жителей Центрального федерального округа теплой погодой, хоть и дождливой. Ранее синоптики рассказали, сколько еще продлится жара в ЦФО.
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