День Победы разделит рабочую неделю на две части

Рабочая неделя в связи с Днем Победы будет разделена пополам ‐ граждане будут работать в понедельник и вторник (7 и 8 мая), а потом в четверг и пятницу (10 и 11 мая). Об этом сообщил представитель Роструда, передает «Интерфакс».

При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ , будет короче на один час — представитель ведомства.

В ведомстве напомнили и о праздниках в июне — День России 12 числа. Этим выходным будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 4 июня (понедельник) по 9 июня (суббота) включительно.

У россиян будет три выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно. 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня. \

Прошедшие первые майские праздники порадовали жителей Центрального федерального округа теплой погодой, хоть и дождливой. Ранее синоптики рассказали, сколько еще продлится жара в ЦФО.