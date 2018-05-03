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В Крыму установилась аномальная жара
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В Крыму установилась аномальная жара 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Аномально жаркая погода установилась в Крыму, температура воздуха на большей части полуострова достигает днем 32 градусов, что на семь градусов выше климатической нормы, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ясная погода установилась в Крыму во второй половине апреля, дневные показатели температур достигали 28-30 градусов тепла.
"В период со 2 по 4 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", — сообщается на сайте центра.
На побережье воздух днем прогреется до 25 градусов тепла. В лесах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, разведение костров категорически запрещено. Температура морской воды приближается к отметкам плюс 16-18 градусов. Ясная и жаркая погода на полуострове сохранится до начала следующей недели.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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