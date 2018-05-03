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МЧС предупредило об усилении ветра в Забайкалье, где горят леса
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МЧС предупредило об усилении ветра в Забайкалье, где горят леса 

ТАСС 38 минут назад
ЧИТА, 3 мая. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидается в ближайшие сутки на территории Забайкальского края, где с конца марта горят леса. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"По данным синоптиков, днем 4 мая и в течение суток 5 мая местами по территории Забайкальского края ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Все работы с применением открытого огня запрещены", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг региональное Минприроды сообщило, что на территории Забайкалья действуют 10 пожаров общей площадью 4,7 тыс. га. Тушением огня занимаются 150 человек, задействовано 20 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор. Наиболее распространенный вид поджогов — так называемые, сельскохозяйственные палы, но есть и случаи хулиганских и целенаправленных поджогов.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая введены ограничения на пребывание людей в лесах.
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