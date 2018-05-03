Ещё
«По-майски хорошая погода». Синоптики пообещали Москве два дня без дождя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«По-майски хорошая погода». Синоптики пообещали Москве два дня без дождя 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве и области сохранится комфортный температурный режим. При этом весь день будет светить солнце, а дождей не будет как минимум ближайшие два дня, 3-4 мая. Об этом НСН рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец (слушайте аудио).
«Вчера у нас не хватило 0,3°С до рекорда 1977 года. Вчера температура превышала норму на 10°С. Было даже теплее, чем должно быть в середине лета. Сегодня температура несколько понизится, но останется в рамках комфорта. В течение дня +20°С … +25°С. Комфортный температурный режим, солнце, никаких осадков (по крайней мере сегодня и завтра). В любом случае нужно понимать, что норма для мая +18°С с небольшим. То есть это такая по-майски хорошая погода», — пояснил НСН Тишковец.
В среду 2 мая на Москву обрушился ливень с градом. Градины в диаметре достигали 5 миллиметров. Сильный ветер на севере столицы повалил дерево. Оно упало на линию электропередач, что при вело к её обрыву, сообщают РИА Новости.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Летняя жара и сильная гроза ожидается в Москве в среду Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре На майские праздники керчане обойдутся без коптеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину663
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка44
Еще один мессенджер заблокируют в России140
В центре Москвы произошла драка со стрельбой52
Пока вы спали: 103 года строгого режима12
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение