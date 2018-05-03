«По-майски хорошая погода». Синоптики пообещали Москве два дня без дождя

Москве и области сохранится комфортный температурный режим. При этом весь день будет светить солнце, а дождей не будет как минимум ближайшие два дня, 3-4 мая. Об этом НСН рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец (слушайте аудио).

«Вчера у нас не хватило 0,3°С до рекорда 1977 года. Вчера температура превышала норму на 10°С. Было даже теплее, чем должно быть в середине лета. Сегодня температура несколько понизится, но останется в рамках комфорта. В течение дня +20°С … +25°С. Комфортный температурный режим, солнце, никаких осадков (по крайней мере сегодня и завтра). В любом случае нужно понимать, что норма для мая +18°С с небольшим. То есть это такая по-майски хорошая погода», — пояснил НСН Тишковец.