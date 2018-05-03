Жара в Воронеже дважды побила температурные рекорды 

Такая погода на майских праздниках была в 1970 году. Аномальная жара на майских праздниках Воронеже установила сразу два температурных рекорда — 1 и 2 мая. Ранее эти дни были самыми жаркими были 48 лет назад — в 1970 году, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков. Так, 1 мая 2018 года в Воронеже воздух прогрелся до +27,9 градусов (в 1970-м — до 27,7), а 2 мая — до +28,4 (в 1970-м — до +27,9). Такие показатели на 9,5 градусов выше нормы, установившаяся в регионе жара является аномальной. Екатерина Трещикова