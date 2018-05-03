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Грозовые дожди снова накроют Москву 5 мая
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Грозовые дожди снова накроют Москву 5 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В субботу, 5 мая, к Москве приблизится очередной грозовой фронт, при этом температура воздуха понизится до нормальных майских значений, сообщается на сайте «Метеовести».
Накануне в Московском регионе прошли грозовые ливни. В Москве и Подмосковье во время зарядов дождя видимость падала до нескольких метров. Местами ливни сопровождались крупным градом. Ливни принесли в столицу более прохладный воздух. 3-4 мая в столице будет 23-24 градуса, грозовые дожди с отходом циклона прекратятся.
«В субботу к Москве прорвется очередной грозовой фронт. Он принесет с собой еще более прохладные воздушные массы, и температурный режим приблизится к майской норме», — отмечается в сообщении.
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