Грозовые дожди снова накроют Москву 5 мая

В субботу, 5 мая, к Москве приблизится очередной грозовой фронт, при этом температура воздуха понизится до нормальных майских значений, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне в Московском регионе прошли грозовые ливни. В Москве и Подмосковье во время зарядов дождя видимость падала до нескольких метров. Местами ливни сопровождались крупным градом. Ливни принесли в столицу более прохладный воздух. 3-4 мая в столице будет 23-24 градуса, грозовые дожди с отходом циклона прекратятся.

«В субботу к Москве прорвется очередной грозовой фронт. Он принесет с собой еще более прохладные воздушные массы, и температурный режим приблизится к майской норме», — отмечается в сообщении.