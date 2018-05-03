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На Ярославль опустился туман: 7 зловещих фото
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На Ярославль опустился туман: 7 зловещих фото 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ночью на Ярославль опустился густой туман. Красивое и одновременно зловещее зрелище, особенно, когда едешь по дороге или смотришь из окна многоэтажки, а вокруг белая пелена.
Проснувшиеся пораньше ярославцы делятся в соцсетях фотографиями спящего туманного города.
— В 3:20 видимость была 1 метр, — написал Егор Ильин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
Только одинокий дворник прогуливается по Стрелке
Видимость утром была всего пара метров
Берег через Волгу начал появляться только к 9 утра
Дорога тонет в тумане
Жутковато смотреть из окна, когда внизу пелена
Свет фонарей растворяется в тумане
Такая погода продлится недолго. Какие прогнозы дают синоптики на 9 Мая.
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