В Курской области ожидается аномальная жара

Спасатели призывают население соблюдать правила безопасности

С 3 по 5 мая в Курской области ожидается аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-11 градусов, при максимальной температуре воздуха до 30 градусов.

Следует помнить, что симптомами перегревания являются покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда.

Чтобы избежать несчастных случаев, ГУ МЧС России по Курской области призывает население соблюдать правила безопасности:

— избегать длительного воздействия повышенной температуры;

— носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором;

— передвигаться нужно медленно, стараться чаще находиться в тени;

— нельзя употреблять алкоголь;

— необходимо узнать у врача, требуется ли дополнительное употребление соли;

— при перегревании следует немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды;

— в случае, если кто-то из окружающих потерял сознание нужно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.