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Штормовое предупреждение объявлено в Воронеже и Курске
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В Воронежской и Курской областях объявлено штормовое предупреждение из-за жары 

RT на русском 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
МЧС объявило штормовое предупреждение в Воронежской и Курской областях в связи с тридцатиградусной жарой на 6 и 7 мая. Об этом заявили в пресс-службе региональных управлений ведомства.
«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад»: «Штормовое предупреждение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 6—7 мая в области и в Воронеже «сохранится опасное метеорологическое явление погоды — аномально-жаркая погода».
Среднесуточная температура воздуха, по данным ведомства, окажется выше климатической нормы на 7 °C и более при температуре воздуха 30 °C и выше.
«На территории Курской области сохранится опасное метеорологическое явление аномально жаркая погода — среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7—11 градусов при максимальной температуре воздуха до 30 ° C», — рассказали в МЧС России по области.
Ранее синоптики рассказали о погоде в России на выходных.
4 мая, как передавало URA.RU, жителей Челябинской и Курганской областей предупредили о штормовом ветре.
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RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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