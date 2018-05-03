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Четверг в Петербурге будет теплым и туманным
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Четверг в Петербурге будет теплым и туманным 

АиФ Санкт-Петербург 17 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Первый рабочий день после майских праздников в Петербурге будет теплым и туманным, сообщает ГУ МЧС России по городу и области.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 3 мая, воздух в городе прогреется до 14°С. Скорость ветра с западных направлений составит до 9 метров в секунду.
На Северную столицу опустится туман. Сотрудники МЧС просят водителей быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим: в условиях плохой видимости вероятность аварий повышается.
В области возможны осадки.
Специалисты советует не ждать солнечных дней раньше следующей недели.
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