Четверг в Петербурге будет теплым и туманным

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 3 мая, воздух в городе прогреется до 14°С. Скорость ветра с западных направлений составит до 9 метров в секунду.

На Северную столицу опустится туман. Сотрудники МЧС просят водителей быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим: в условиях плохой видимости вероятность аварий повышается.

В области возможны осадки.

Специалисты советует не ждать солнечных дней раньше следующей недели.