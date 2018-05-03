МЧС: циклон продолжит свое действие в Приморье до конца суток 3 мая

На территории Приморского края со 2 мая действует прогноз опасных метеорологических явлений.

В настоящее время прогноз частично оправдывается по количеству осадков и ветровой нагрузке, на большей части края идет дождь, местами сильный с порывами ветра до 25 м/с. Наибольшее количество осадков выпало в г. Владивостоке и Хасанском муниципальном районе, 47 мм и 58 мм соответственно за 12 часов и менее.

В Хасанском муниципальном районе произошёл порыв линии электропередач 110 кВольт. Без электроснабжения остаются семь населенных пунктов (Хасан, Краскино Зарубино , Андреевка, Витязь, Посьет , Гвоздево). Бригадами энергетиков осуществляется поиск места порыва.

В Центр управления в кризисных ситуациях продолжает поступать информация о различных происшествиях, связанных с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений, падении деревьев и различных конструкций. По всем событиям организуется реагирование экстренных оперативных служб.

Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме. Авиационное сообщение осуществляется в соответствии с расписанием за исключением рейсов: Владивосток — Кавалерово , Владивосток — Дальнегорск , Владивосток — Терней и обратно. Временно приостановлено прибрежное паромное сообщение в г. Владивостоке.

В Шкотовском муниципальном районе на 49-м км автодороги Владивосток – Находка произошёл перелив дороги. На месте перелива установлены знаки объезда. Объезд осуществляется через город Партизанск . Проезд грузового транспорта и транспорта повышенной проходимости возможен.

Во Владивостоке в части районов наблюдалось падение деревьев на проезжую часть. Поваленные деревья оперативно убираются. Временно приостанавливалось движение трамваев из-за перелива трамвайных путей аварийными бригадами коммунальных служб. На данный момент движение восстановлено в полном объеме.

Из-за загрязнения ливневых стоков в низменных участках Владивостока наблюдается скопление воды. Дорожные службы оперативно реагируют на складывающуюся обстановку и очищают подтопленные участки дорог. Автобусное, трамвайное и троллейбусное движение функционирует в штатном режиме.

Гидрологическая обстановка на контроле, реки в берегах.

Циклон продолжит свое действие до конца текущих суток и будет смещаться в северо-восточном направлении.