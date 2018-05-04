Шквалистый ветер стал причиной отключения электроэнергии в пяти районах Иркутской области

ИРКУТСК , 4 мая. / ТАСС /. Шквалистый ветер до 20 метров в секунду привел к массовым отключениям электроэнергии в центральной и южной частях Иркутской области , восстановительные работы продолжаются в пяти районах региона, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В данный момент на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отключенными остаются три ВЛ-0,4 кВ (населенные пункты Бугульдейка, Забитуй, Александровск) и пять высоковольтных линий (Усольский, Иркутский, Зиминский районы). Для восстановительных работ на этих линиях привлечены 25 специалистов и 13 единиц техники", — говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы областного правительства пояснил ТАСС, что речь идет об отключениях в пяти районах, включая Ольхонский и Аларский. Точное количество населенных пунктов и число оставшихся без электроэнергии жителей он не уточнил.

Всего, по данным властей, со 2 по 4 мая в регионе из-за непогоды на сетях «Облкоммунэнерго» зафиксировано 57 отключений. «31 отключение было произведено вручную с целью профилактики: подобные отключения происходят по договоренности с местными администрациями при усилении ветра более 15 метров в секунду. Другие отключения связаны с падением деревьев на линии электропередачи, разрушением опор и отключениями на линиях и подстанциях сторонних сетевых организаций», — отметили в пресс-службе.

Проблемы с электроснабжением за это время коснулись также жителей Зиминского, Черемховского, Жигаловского, Эхирит-Булагатского, Осинского районов.