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Шквалистый ветер стал причиной отключения электроэнергии в пяти районах Иркутской области
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Шквалистый ветер стал причиной отключения электроэнергии в пяти районах Иркутской области 

ТАСС 28 минут назад
ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер до 20 метров в секунду привел к массовым отключениям электроэнергии в центральной и южной частях Иркутской области, восстановительные работы продолжаются в пяти районах региона, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.
"В данный момент на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отключенными остаются три ВЛ-0,4 кВ (населенные пункты Бугульдейка, Забитуй, Александровск) и пять высоковольтных линий (Усольский, Иркутский, Зиминский районы). Для восстановительных работ на этих линиях привлечены 25 специалистов и 13 единиц техники", — говорится в сообщении.
Сотрудник пресс-службы областного правительства пояснил ТАСС, что речь идет об отключениях в пяти районах, включая Ольхонский и Аларский. Точное количество населенных пунктов и число оставшихся без электроэнергии жителей он не уточнил.
Всего, по данным властей, со 2 по 4 мая в регионе из-за непогоды на сетях «Облкоммунэнерго» зафиксировано 57 отключений. «31 отключение было произведено вручную с целью профилактики: подобные отключения происходят по договоренности с местными администрациями при усилении ветра более 15 метров в секунду. Другие отключения связаны с падением деревьев на линии электропередачи, разрушением опор и отключениями на линиях и подстанциях сторонних сетевых организаций», — отметили в пресс-службе.
Проблемы с электроснабжением за это время коснулись также жителей Зиминского, Черемховского, Жигаловского, Эхирит-Булагатского, Осинского районов.
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