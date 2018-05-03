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Волгоградцам обещают жару до +30ºС
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Волгоградцам обещают жару до +30ºС 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Синоптики сообщают, что в ближайшие пару дней в Волгоградской области потеплеет днем до +30ºС.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, в этот день температура воздуха ночью опустится до +10… +15°С, а днем составит +24… +29ºС. Ветер прогнозируется юго-восточный и восточный 6-11м/с, днем возможны местами порывы до 16м/с. День пройдет без осадков.
4 мая ночью похолодает до +11… +16°С, местами до +6ºС. Днем потеплеет до +25… +30ºС. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 6-11м/с.
Пожароопасность с 3 по 5 мая в большинстве районов региона и в областном центре ожидается высокая пожароопасность — четвертый класс горимости леса.
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