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Сегодня во всём Хабаровске остыли батареи
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Сегодня во всём Хабаровске остыли батареи 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Как выяснил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», предстоящее похолодание — не повод продлить в Хабаровске отопительный сезон. С сегодняшнего дня весь город теплом не снабжается. В здания краевой столицы подаётся только горячая вода.
— Прошу не путать. Это в начале отопительного сезона подключение к теплу производится поэтапно по графику в течение 10 дней, сначала социальные объекты, жильё, потом все остальные. Отключение же отопления в конце отопительного сезона происходит за один день во всем городе, — сообщил начальник управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Игорь Муравьёв. — По прогнозу наших метеорологов в городе установилась устойчивая среднесуточная температура выше плюс 8 градусов. Кратковременное незначительное похолодание в течение двух дней роли не играет.
По словам Игоря Муравьёва, здания сейчас прогреты. Быстро они не остывают, так что, например, пациенты в больницах за два-три дня замёрзнуть не должны. Детские сады по выходным так и вовсе не работают. Но, если вдруг природа не послушает прогноза и похолодание будет длительней или глубже, на этот случай в лечебных учреждениях города есть необходимое оборудование типа обогревателей, чтобы поддержать микроклимат в зданиях в нормативном состоянии.
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