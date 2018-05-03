Сколько еще праздничных выходных у казанцев

Сегодня тысячи казанцев с грустью (а кто-то с радостью) вернулись на рабочие места после четырехдневных каникул. Всем уже интересно, когда же следующие праздничные выходные. Ответ: очень скоро, на следующей неделе.

Полный список праздничных выходных в этом году:

9 мая (среда) — День Победы;

11 и 12 июня (понедельник, вторник) — День России

15 июня (пятница) — Ураза-байрам;

21 августа (вторник) — Курбан-байрам;

5 ноября (понедельник) — День народного единства (4 ноября) выпадает на воскресенье, поэтому отдыхаем и 5 ноября;

6 ноября (вторник) — День Конституции Татарстана;

31 декабря (понедельник) — Новый год.

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