Сколько еще праздничных выходных у казанцев 

Сегодня тысячи казанцев с грустью (а кто-то с радостью) вернулись на рабочие места после четырехдневных каникул. Всем уже интересно, когда же следующие праздничные выходные. Ответ: очень скоро, на следующей неделе.
Полный список праздничных выходных в этом году:
9 мая (среда) — День Победы;
11 и 12 июня (понедельник, вторник) — День России;
15 июня (пятница) — Ураза-байрам;
21 августа (вторник) — Курбан-байрам;
30 августа (четверг) — День республики Татарстан;
5 ноября (понедельник) — День народного единства (4 ноября) выпадает на воскресенье, поэтому отдыхаем и 5 ноября;
6 ноября (вторник) — День Конституции Татарстана;
31 декабря (понедельник) — Новый год.
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