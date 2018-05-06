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В Казани побит температурный рекорд 2010 года
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В Казани побит температурный рекорд 2010 года 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
В Казани 3 мая был побит температурный рекорд 2010 года, сообщает "Татар-информ".
Расположенная в аэропорту Казани автоматическая метеостанция зафиксировала, что воздух прогрелся до 27,5 градуса Цельсия. Таким образом, 3 мая 2018 года оказалось в столице РТ самым теплым за всю историю наблюдений.
Прежний абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был достигнут в 2010 году. Тогда она составила 27,0 градусов.
Сейчас в Казани температура воздуха, согласно интерактивной карте метеоданных, составляет 12,3 градуса Цельсия.
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