В Казани побит температурный рекорд 2010 года

Казани 3 мая был побит температурный рекорд 2010 года, сообщает "Татар-информ"

Расположенная в аэропорту Казани автоматическая метеостанция зафиксировала, что воздух прогрелся до 27,5 градуса Цельсия. Таким образом, 3 мая 2018 года оказалось в столице РТ самым теплым за всю историю наблюдений.

Прежний абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был достигнут в 2010 году. Тогда она составила 27,0 градусов.

Сейчас в Казани температура воздуха, согласно интерактивной карте метеоданных, составляет 12,3 градуса Цельсия.