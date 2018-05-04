В Казани 3 мая был установлен температурный рекорд — потеплело до +27,5

Температурный рекорд был установлен 3 мая в Казани , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

3 мая метеорологическая станция зафиксировала в районе казанского аэропорта +27,5 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха 3 мая отмечался в 2010 году и составлял +27,0 градусов.

В субботу, 5 мая, в Татарстане осадков не ожидается, ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+5˚, днем +12…+17˚.

В воскресенье, 6 мая, местами ожидается небольшой дождь, днем с грозой. Ветер южный умеренный, утром, днем местами сильный порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3.. +8º, днем +17…+22º.