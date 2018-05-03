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В Тюмени первый рабочий день будет теплым, но с небольшим дождем
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В Тюмени первый рабочий день будет теплым, но с небольшим дождем 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 3 мая, тюменцев ждет переменная облачность, днем небольшой дождь, ночью без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +13…+15, ночью +1…-1.
По данным ГУ МЧС России по Тюменской области: «В регионе неблагоприятные и опасные погодные явления не прогнозируются, риск возникновения природного ЧС отсутствует».
Однако, прогнозируется подтопление 1 низководного моста в Вагайском МР деревни Большая Плесовская. Исходя из ожидаемой метеорологической обстановки, класса пожарной опасности на территории области, возникновение очагов природных возможно в Абатском МР.
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