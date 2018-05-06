Настоящее тепло на Среднем Урале начнется с середины недели

Накануне на Средний Урал опустился арктический циклон. Если в ночь с субботы на воскресенье прошли небольшие заморозки, то воскресным днем воздух начнет постепенно прогреваться. «Приход же настоящего тепла на Урал можно ожидать после 10 мая», — заявила специалист Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, начало следующей недели окажется дождливым и ветреным. «7 мая будет облачно с прояснениями, дожди, местами, сильные, ночью и утром на крайнем севере, северо-востоке с мокрым снегом, налипание мокрого снега на провода и деревья», — отметили уральские синоптики.

Екатеринбурге в этот день ожидается дождь. Сопутствовать уральской непогоде будут также сильные порывы ветра: если в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 16 м/с, то в уральской столице — до 14 м/с. В целом, до среды пройдут дожди, местами умеренные, с мокрым снегом, местами — небольшие.

Температура воздуха в Свердловской области в понедельник составит от +8 до +13°С, во вторник от 9 до 14 °С, в среду — +10… +15°С. В Екатеринбурге с понедельника температура воздуха с каждым днем пойдет на повышение: в понедельник — +12°С, во вторник — +13°С, в среду — +14°С.