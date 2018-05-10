На Средний Урал придет долгожданное тепло

После мокрого снега, дождей и невысоких температур на Средний Урал наконец-то вернется тепло. Правда, первое время заморозки по ночам будут сохраняться, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал»

По прогнозам синоптиков Уралгидромета ночью и утром 10-11 мая в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. При этом днем постепенно начнет теплеть. Так, в четверг, 10 мая, днем в Екатеринбурге ожидается 9-11 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 13 м/с.

Ночью 11 мая воздух прогреется до 0, +2 градусов. Днем температура воздуха составит 12-14 градусов выше нуля. Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, осадков не ожидается.

Ночью 12 мая в Екатеринбурге потеплеет до +3, +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до + 10, +12 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северный 5-10 м/с, с порывами до 13 м/с.

При этом по прогнозам сайта «Гисметео» уже на следующей неделе в Екатеринбурге потеплеет почти до летних температур. Так, 14 и 15 мая ожидается +19 градусов тепла. Правда, при этом возможен дождь, а днем во вторник — гроза.