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Майский дождь прибьет пыль на Среднем Урале
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Майский дождь прибьет пыль на Среднем Урале 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Короткая рабочая неделя в Свердловской области будет дождливой, но теплой. Днем 3 мая 2018 года столбики термометров поднимутся до летних плюс 16 градусов. К вечеру синоптики обещают небольшие осадки.
В ночь на 4 мая похолодает до минус 3 и пройдет мокрый снег, который к обеду превратится в дождь. Воздух прогреется лишь до плюс 10. При этом будет ветрено — отдельные порывы могут достигать 16 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
5 мая ночью подморозит до минус 5, местами пройдет снег. Днем осадков не ожидается и потеплеет до плюс 11.
Екатеринбуржцев четверг порадует 16-градусной жарой, к вечеру пыль прибьет дождем который затянется минимум на сутки. Днем в пятницу — до плюс 10 градусов и сильный ветер. В субботу — на градус теплее и без осадков.
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