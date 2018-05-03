Майский дождь прибьет пыль на Среднем Урале

Короткая рабочая неделя в Свердловской области будет дождливой, но теплой. Днем 3 мая 2018 года столбики термометров поднимутся до летних плюс 16 градусов. К вечеру синоптики обещают небольшие осадки.

В ночь на 4 мая похолодает до минус 3 и пройдет мокрый снег, который к обеду превратится в дождь. Воздух прогреется лишь до плюс 10. При этом будет ветрено — отдельные порывы могут достигать 16 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

5 мая ночью подморозит до минус 5, местами пройдет снег. Днем осадков не ожидается и потеплеет до плюс 11.

Екатеринбуржцев четверг порадует 16-градусной жарой, к вечеру пыль прибьет дождем который затянется минимум на сутки. Днем в пятницу — до плюс 10 градусов и сильный ветер. В субботу — на градус теплее и без осадков.