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Синоптики рассказали о возвращении дождей и ветра на Средний Урал
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Синоптики рассказали о возвращении дождей и ветра на Средний Урал 

АиФ Урал 45 минут назад
Фото: АиФ Урал
Специалисты Уралгидрометцентра сообщили о подступающих дождях на Свердловскую область. Пасмурность будет сопровождаться сильным ветром, сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на Среднем Урале местами пройдут дожди, вечером они доберутся до Екатеринбурга. Но 4 мая мая пасмурная погода будет стоят весь день. «Облачно с прояснениями, ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, днем небольшой, местами умеренный дождь», — отметили в Уралгидрометцентре.
В Екатеринбурге днем 4 мая ожидается небольшой дождь. При этом пасмурная погода будет сопровождаться достаточно сильными порывами ветра до 16 м/с, а в уральской столице до 14 м/с. Однако 5 мая пройдет без осадков.
Температура воздуха в регионе составит сегодня от +11 до +16°С, в пятницу — +5… +10°С, в субботу — +6… +11°С. В столице Урала сегодня будет +15°С, в пятницу — +9°С, в субботу — +10°С.
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