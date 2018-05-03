Синоптики рассказали о возвращении дождей и ветра на Средний Урал

Специалисты Уралгидрометцентра сообщили о подступающих дождях на Свердловскую область . Пасмурность будет сопровождаться сильным ветром, сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал»

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на Среднем Урале местами пройдут дожди, вечером они доберутся до Екатеринбурга . Но 4 мая мая пасмурная погода будет стоят весь день. «Облачно с прояснениями, ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, днем небольшой, местами умеренный дождь», — отметили в Уралгидрометцентре.

В Екатеринбурге днем 4 мая ожидается небольшой дождь. При этом пасмурная погода будет сопровождаться достаточно сильными порывами ветра до 16 м/с, а в уральской столице до 14 м/с. Однако 5 мая пройдет без осадков.

Температура воздуха в регионе составит сегодня от +11 до +16°С, в пятницу — +5… +10°С, в субботу — +6… +11°С. В столице Урала сегодня будет +15°С, в пятницу — +9°С, в субботу — +10°С.