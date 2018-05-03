Холодно и мокро: к Новосибирску приближается циклон с дождём

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — пятница будет сухой и тёплой, а на выходных циклон принесёт в город дожди.

«В Новосибирске завтра мы ждём без осадков погоды. Ветер будет 4-9 м/с, ночью до 14 м/с. Температура ночью 0 … -2 градуса, днём 10 … 12 градусов тепла», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

5 мая синоптику ждут циклон, который смещается с европейской части России

«Завтра вечером он будет в районах Омска , а затем 5-го числа будет проходить через территорию Новосибирской области на восток по нашей широте», — объяснила Виноградова.

По её данным, в субботу вместе с циклоном придут интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, скорость ветра будет достигать 5 м/с, порывы будут до 15 м/с. В субботу, 5 мая, ночью будет +2 … +4 градуса, днём — +7 … +9 градусов.

В воскресенье, 6 мая, циклон уйдёт на восток, осадки немного ослабеют, но ветер начнёт дуть с северо-запада — станет холоднее. В отдельных районах Новосибирской области небольшие осадки вероятны в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура ночью 0 … -2 градуса. Днём — 4-6 градусов.