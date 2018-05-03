Ещё
Полыхает трасса Саратов-Волгоград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полыхает трасса Саратов-Волгоград 

Новости Саратова 55 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сильное задымление мешает водителям ехать по автомобильной дороге. Напомним, в начале мая в Саратовской области был объявлен режим повышенной пожарной опасности.
В настоящий момент из-за отсутствия дождей и установившейся жаркой погоды сильно задымлена трасса Cаратов-Волгоград, а именно — 334-й км. Об этом в социальных сетях сообщают водители, которым пришлось ехать здесь 2 мая.
«Горят леса, огонь идёт в сторону села Cергиевское — пожарных нет уже 1,5 часа, огонь только усиливается», — сообщает в ВКонтакте Роман Сагитов. Водителям нужно быть предельно осторожными.
Фото: соцсети
Новости Саратова: последние новости
Любой саратовец может запросто сгореть Саратовских дорожников возбудила слякоть Ветер в Саратове повалил световые опоры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами102
Абрамович предстал перед швейцарским судом47
Банки начали переводить деньги на карты по-новому15
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США445
«Они обречены»58
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение