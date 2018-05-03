Полыхает трасса Саратов-Волгоград

Сильное задымление мешает водителям ехать по автомобильной дороге. Напомним, в начале мая в Саратовской области был объявлен режим повышенной пожарной опасности.

В настоящий момент из-за отсутствия дождей и установившейся жаркой погоды сильно задымлена трасса Cаратов-Волгоград, а именно — 334-й км. Об этом в социальных сетях сообщают водители, которым пришлось ехать здесь 2 мая.

«Горят леса, огонь идёт в сторону села Cергиевское — пожарных нет уже 1,5 часа, огонь только усиливается», — сообщает в ВКонтакте Роман Сагитов. Водителям нужно быть предельно осторожными.

Фото: соцсети