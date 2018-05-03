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Власти Челябинска объявили тревогу из-за проблем с экологией
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Власти Челябинска объявили тревогу из-за проблем с экологией 

ТВ Центр 55 минут назад
Фото: ТВ Центр
С 3 мая в Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Ее называют «режимом черного неба», пишет "Русская планета".
На территории города ожидается слабый ветер неблагоприятного направления. Также власти предупредили об увеличении температуры с высотой, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана и облаков. При таких условиях возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха — на уровне дыхания людей.
Ранее жители Челябинской области регулярно жаловались экологам на запах гари и проблемы с дыханием.
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