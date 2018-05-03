Вероятность образования смога сохранится в Челябинске днём 3 мая

Предупреждение о возникновении метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания выбросов, объявлено в Челябинске до полудня 3 мая, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По прогнозам синоптиков, в четверг в областном центре ожидается переменная облачность с небольшими дождями, возможна гроза. Ветер юго-восточного и южного направлений 5-10 м/с. Температура воздуха днём составит от +12 до +14 градусов.

Напомним, в дни действия режима НМУ предприятиям города рекомендуют сократить объёмы выбросов, а горожанам — отказаться от поездок на личном транспорте и не проводить работ, связанных с появлением дыма. Куда жаловаться на появление резкого химического запаха в воздухе — в нашем материале.