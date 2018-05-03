Нормальная уральская весна: в выходные в Екатеринбурге будет тепло и немного дождливо

Типичную уральскую весеннюю погоду пообещали синоптики на ближайшие дни. По данным Уралгидрометцентра, уже сегодня в Екатеринбурге зарядит небольшой дождик, и это облегчит жизнь пожарным и жителям, которые начали задыхаться от запаха гари.

Сегодня, 3 мая, воздух прогреется до +15, но завтра станет немного прохладнее: около +10 °С днём и +3 °С ночью. В субботу ночью подморозит до -2 °С, но днём вновь потеплеет до +11 °С, и будет сухо. А в воскресенье — опять дождик и +13 °С.