Нормальная уральская весна: в выходные в Екатеринбурге будет тепло и немного дождливо 

Типичную уральскую весеннюю погоду пообещали синоптики на ближайшие дни. По данным Уралгидрометцентра, уже сегодня в Екатеринбурге зарядит небольшой дождик, и это облегчит жизнь пожарным и жителям, которые начали задыхаться от запаха гари.
Сегодня, 3 мая, воздух прогреется до +15, но завтра станет немного прохладнее: около +10 °С днём и +3 °С ночью. В субботу ночью подморозит до -2 °С, но днём вновь потеплеет до +11 °С, и будет сухо. А в воскресенье — опять дождик и +13 °С.
Примерно в том же духе будет и в начале будущей недели. По долгосрочным прогнозам Росгидромета, во вторник потеплеет до +16 °С, а в День Победы 9 мая ожидается +14 °С и возможен небольшой дождь.