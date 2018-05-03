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Нормальная уральская весна: в выходные в Екатеринбурге будет тепло и немного дождливо
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Нормальная уральская весна: в выходные в Екатеринбурге будет тепло и немного дождливо 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Типичную уральскую весеннюю погоду пообещали синоптики на ближайшие дни. По данным Уралгидрометцентра, уже сегодня в Екатеринбурге зарядит небольшой дождик, и это облегчит жизнь пожарным и жителям, которые начали задыхаться от запаха гари.
Сегодня, 3 мая, воздух прогреется до +15, но завтра станет немного прохладнее: около +10 °С днём и +3 °С ночью. В субботу ночью подморозит до -2 °С, но днём вновь потеплеет до +11 °С, и будет сухо. А в воскресенье — опять дождик и +13 °С.
Примерно в том же духе будет и в начале будущей недели. По долгосрочным прогнозам Росгидромета, во вторник потеплеет до +16 °С, а в День Победы 9 мая ожидается +14 °С и возможен небольшой дождь.
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