Опять свалки тлеют? Жителей Вторчермета разбудил сильный запах гари

Этим утром жители южной части Екатеринбурга проснулись от сильного запаха гари.

— Окна открыть невозможно, запах просто невыносимый, — рассказала жительница Вторчермета Елена. — А на улице начинают слезиться глаза.

Горожане полагают, что виноваты горящие свалки, которые часто начинают шаять в сухую погоду. Так, в прошлом году аналогичная история случилась в конце августа. Из-за тлеющей свалки у Полевского тракта задыхались Вторчермет и Уктус. А в декабре спасатели тушили горевшие горы мусора на Химмаше.

МЧС также предупредили о пожароопасном периоде — в это время года, пока листвы ещё нет, сухая трава и мусор вспыхивают очень быстро. На территории нескольких муниципалитетов области объявили мораторий на костры, в том числе и в ближайших окрестностях Екатеринбурга — в Полевском и Берёзовском. Но, несмотря на это, последние дни у спасателей выдались напряжёнными.

Что именно горит на юге Екатеринбурга, мы выясним позже. По прогнозам, сегодня в городе ожидают дожди — так что есть надежда, что к вечеру запах гари улетучится и люди вздохнут свободно.