Ещё
Энергетики в Приморье устраняют вызванные непогодой повреждения на электросетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Энергетики в Приморье устраняют вызванные непогодой повреждения на электросетях 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Энергетики в Приморье устраняют повреждения на электросетях, вызванные непогодой, сообщает в четверг пресс-служба филиала ДРСК «Приморские электрические сети».
"На данный момент организованы восстановительные работы в Уссурийском городском округе. Потребители Уссурийска обеспечены электроэнергией по резервной схеме.
Наибольшее количество отключений приходится на распределительные сети в сельских населенных пунктах. Диспетчерская служба зафиксировала более 260 отключений трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ в зоне ответственности филиала", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Хасанском районе обесточенными оказались жители семи населенных пунктов, сейчас три бригады выполняют обход линии электропередачи для поиска повреждения. Кратковременное отключение линии электропередачи произошло в Советском районе Владивостока, через 15 минут потребителей перевели на резервную схему электроснабжения.
Всего к аварийно-восстановительным работам привлекли 36 бригад в составе которых 106 человек и 36 единиц техники. Энергетики «Приморских электрических сетей» работают в режиме повышенной готовности, и все плановые работы на объектах приостановили.
По данным администрации Владивостока, на острове Русском специалисты «Оборонэнерго» также устраняют аварию на линии электропередачи. Там без света остаются жители улиц Экипажная, поселков Церковная Падь, Подножье и Шигино. «Причиной аварии стал сильный ветер, который оборвал контактную сеть», — говорится в сообщении.
Сильный ветер и дождь принес в Приморье циклон, который также нарушил морское прибрежное сообщение и работу трамваев и троллейбусов во Владивостоке.
ТАСС: последние новости
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 30 апреля Первые майские праздники будут теплыми почти по всей России МЧС предупредило об усилении ветра и дождях в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович предстал перед швейцарским судом62
РФ объяснила отказ от встречи с британцами136
Банки начали переводить деньги на карты по-новому17
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США467
«Они обречены»99
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение