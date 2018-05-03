Энергетики в Приморье устраняют вызванные непогодой повреждения на электросетях

ВЛАДИВОСТОК , 3 мая. / ТАСС /. Энергетики в Приморье устраняют повреждения на электросетях, вызванные непогодой, сообщает в четверг пресс-служба филиала ДРСК «Приморские электрические сети».

"На данный момент организованы восстановительные работы в Уссурийском городском округе. Потребители Уссурийска обеспечены электроэнергией по резервной схеме.

Наибольшее количество отключений приходится на распределительные сети в сельских населенных пунктах. Диспетчерская служба зафиксировала более 260 отключений трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ в зоне ответственности филиала", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Хасанском районе обесточенными оказались жители семи населенных пунктов, сейчас три бригады выполняют обход линии электропередачи для поиска повреждения. Кратковременное отключение линии электропередачи произошло в Советском районе Владивостока, через 15 минут потребителей перевели на резервную схему электроснабжения.

Всего к аварийно-восстановительным работам привлекли 36 бригад в составе которых 106 человек и 36 единиц техники. Энергетики «Приморских электрических сетей» работают в режиме повышенной готовности, и все плановые работы на объектах приостановили.

По данным администрации Владивостока, на острове Русском специалисты «Оборонэнерго» также устраняют аварию на линии электропередачи. Там без света остаются жители улиц Экипажная, поселков Церковная Падь, Подножье и Шигино. «Причиной аварии стал сильный ветер, который оборвал контактную сеть», — говорится в сообщении.

Сильный ветер и дождь принес в Приморье циклон, который также нарушил морское прибрежное сообщение и работу трамваев и троллейбусов во Владивостоке.