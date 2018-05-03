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Батут унесло ветром вместе с детьми
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Батут унесло ветром вместе с детьми 

News.ru 38 минут назад
В Советском районе Красноярска порывом ветра сдуло батут, установленный для коммерческого использования для развлечения детей. Аттракцион был установлен на детской площадке в сквере Космонавтов 1 мая.
Резкий порыв ветра, который прогнозировали заранее синоптики, повалил набок батут и потащил его за пределы площадки.
По информации ТВК, в нём находилось трое детей.
Как объяснили работники аттракциона, ЧП произошло из-за того, что они начали разбирать батут и вытащили колья, которыми он крепится к земле.
Взрослые смогли вовремя остановить «произвольный летучий шар», никто из детей не пострадал.
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