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Приморский циклон может принести хабаровчанам снег
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Приморский циклон может принести хабаровчанам снег 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Существенное похолодание пришло в Хабаровский край после тёплых и солнечных майских выходных. Температура на берегах Амура заметно понизилась и продолжит своё падение в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном Гидрометцентре. Вторжение холода в регион произошло по причине мощного атмосферного вихря, который затопил дождями соседний Владивосток и другие города и посёлки Приморья.
Видео: instagram.com/dps_vl25/
— В Приморском крае сейчас проходит циклон, который уже третий день поливает их дождями, он смещается и затягивает на нашу территорию холодный воздух. Мы уже почувствовали похолодание из-за северо-восточного ветра, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Осадков Хабаровскому краю от этого приморского циклона пока не досталось, а вот холодок он нам принёс. Ночные температуры в ближайшие сутки упадут практически до нулевых отметок. Особенно это понижение хабаровчане почувствуют ночами 4 и 5 мая. Ожидаются осадки в виде дождей, возможно даже со снегом. Завтра днём температура воздуха ожидается не выше +7 … +8.
Последний раз за эту весну снегопад хабаровчане наблюдали 27 апреля. Тогда горожане за сутки наблюдали смену едва ли не трёх сезонов подряд.
С 6 мая количество осадков будет снижаться, столбик термометра постепенно пойдёт вверх. Однако окончательно погода улучшится 9 мая. День Победы в Хабаровске ожидается ясным, с ночными температурами около +5, а днём воздух прогреется до 19 градусов выше ноля. Вторую декаду мая в регионе прогнозируется стабильное тепло.
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