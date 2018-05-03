В середине мая на Чукотке начнется паводок, который может стать самым сильным за 20 лет

ТАСС , 3 мая. Паводок, который может стать самым сильным в Чукотском автономном округе за последние 20 лет, ожидается в середине мая — тогда прогнозируется вскрытие чукотских рек. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном главке МЧС.

"Чукотка готовится к самому сильному паводку за 20 лет. Такой прогноз связан с большими запасами снега, накопленными за зиму, таяние которого может привести к резкому подъему уровня рек. До 8 мая будут образовываться и расширяться полыньи, разводья, лед будет размываться и быстро терять свою прочность. Начало вскрытия рек ожидается 14-25 мая", — сказали в ведомстве.

Как ожидается, первой вскроется река Майн около села Ваеги (14-19 мая), далее ото льда начнут освобождаться реки Энмываам, Малый Анюй и Анадырь . Возможно частичное подтопление пяти сел — Марково, Ваег, Чуванского Анадырского района, Кепервеема и Илирнея Билибинского района, а также 18 объектов экономики, участка автодороги и четырех линий электропередачи.

Для предупреждения и снижения ущерба от воздействия паводковых вод на территориях подверженных угрозе подтопления проводятся превентивные мероприятия. В частности, создали группировку сил и средств — свыше 500 человек, больше 60 единиц техники, плавсредств и беспилотных летательных аппаратов. Спланировали работу трех оперативных групп. Также уточнили порядок и перечень пунктов временного размещения при возможной эвакуации пострадавшего населения, дополнительно спланированы тренировки.