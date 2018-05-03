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Ситуация 2010 года со смогом не повторится, заявил глава Рослесхоза
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Ситуация 2010 года со смогом не повторится, заявил глава Рослесхоза 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Рослесхоза Иван Валентик заявил, что повторение ситуации лета 2010 года со смогом из-за пожаров в Москве повториться не может.
"Того, что было в 2010 году, быть не может. Торфяники, источавшие дым, который накрывал Москву, обводнены. Так что старые торфяные разработки уже не станут причиной ядовитого дыма", — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам Валентика, в Московской области серьезно финансово обеспечена структура комитета лесного хозяйства. По линии Федерального агентства лесного хозяйства почти на 300 миллионов рублей увеличено финансирование по новой методике распределения субвенций, отметил он.
Валентик добавил, что «при определенной розе ветров дым от отдельных пожаров может дойти до Москвы», но подчеркнул, что это будет кратковременное метеорологические условие до перемены направления ветра.
Летом 2010 года Россия пережила аномальную жару, смог и лесные пожары. Эти катаклизмы были вызваны аномально долгим нахождением антициклона в европейской части страны — с 21 июня по 19 августа. Два месяца центральная часть России оставалась без осадков, на ней были зафиксированы аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюдений.
Только в Москве летом 2010 года было побито 22 температурных рекорда. Дневная максимальная температура воздуха в городе во время аномальной жары в течение 33 дней подряд не опускалась ниже 30 градусов тепла.
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