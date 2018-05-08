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В Красноярске на 9 мая на весь день закроют проспект Мира
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В Красноярске на 9 мая на весь день закроют проспект Мира 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В день празднования Победы в Великой Отечественной войне в Красноярске меняют схему движения городского общественного транспорта.
Так в центре полностью с 7 утра до 7 вечера будет перекрыт проспект Мира. Ул. Карла Маркса (от ул. Робеспьера до ул. Кирова) также перекроют с 7 утра но до 14 часов. Движение автобусов со стороны Копылова и ЖД-вокзала будут осуществляться в объезд по ул. Дубровинского, с пр. Свободный по ул. Ады Лебедевой. Со стороны Советского района и правого берега в сторону Октябрьского района — по ул. Ленина.
Подробную схему движения в центре города, а также о перекрытиях в районах можно посмотреть здесь.
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