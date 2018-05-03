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В Приморье во время урагана дерево упало на пешехода
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В центре Москвы произошла драка со стрельбой

В Приморье во время урагана дерево упало на пешехода 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: Vladnews.ru
Непогода разыгралась в Приморье в ночь на 3 мая. Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погодных условий, городские власти обращались к жителям с просьбой быть осторожными.
Местами в крае выпал снег, во Владивостоке — сильный дождь, мокрый снег и ветер. Некоторые районы города в буквальном смысле затопило, падают деревья, ветром отрывает обшивку домов.
В региональном паблике dps_vl недавно появилась информация о несчастном случае в приморском Артеме. Здесь порывом ветра повалило дерево на припаркованную машину, а ветвями задело проходящую мимо женщину. Очевидцы пишут, что пешехода с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию. По информации одних комментаторов, женщина скончалась, другие утверждают, что она находится в крайне тяжелом состоянии.
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