В Приморье во время урагана дерево упало на пешехода

Непогода разыгралась в Приморье в ночь на 3 мая. Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погодных условий, городские власти обращались к жителям с просьбой быть осторожными. Местами в крае выпал снег, во Владивостоке — сильный дождь, мокрый снег и ветер. Некоторые районы города в буквальном смысле затопило, падают деревья, ветром отрывает обшивку домов. В региональном паблике dps_vl недавно появилась информация о несчастном случае в приморском Артеме . Здесь порывом ветра повалило дерево на припаркованную машину, а ветвями задело проходящую мимо женщину. Очевидцы пишут, что пешехода с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию. По информации одних комментаторов, женщина скончалась, другие утверждают, что она находится в крайне тяжелом состоянии.