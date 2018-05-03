Снесенное ураганом дерево рухнуло на женщину в Приморье 

В Артеме (Приморский край) ураганный ветер повалил дерево на проходящую мимо женщину. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Пострадавшую увезли в реанимацию с тяжелой травмой головы. Дерево также задело припаркованные машины. Крышу и дверь такси прогнуло и выбило стекло. ЧП случилось у здания налоговой инспекции.
Когда на место приехали сотрудники полиции, они стали выяснять, на чьем участке росло дерево. Город и налоговая инспекция начали все сваливать друг на друга
— очевидец Таисия Жукова.
По словам очевидцев, дерево было очень сухим и его давно нужно было спилить.
Мощный непродолжительный циклон прошел над Москвой 2 мая и повалил деревья. Одно дерево упало на голову пенсионерке. Пострадавшую вытащили соседи и вызвали медиков.