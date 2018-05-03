Ещё
Снесенное ураганом дерево рухнуло на женщину в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снесенное ураганом дерево рухнуло на женщину в Приморье 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Артеме (Приморский край) ураганный ветер повалил дерево на проходящую мимо женщину. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Пострадавшую увезли в реанимацию с тяжелой травмой головы. Дерево также задело припаркованные машины. Крышу и дверь такси прогнуло и выбило стекло. ЧП случилось у здания налоговой инспекции.
Когда на место приехали сотрудники полиции, они стали выяснять, на чьем участке росло дерево. Город и налоговая инспекция начали все сваливать друг на друга
— очевидец Таисия Жукова.
По словам очевидцев, дерево было очень сухим и его давно нужно было спилить.
Мощный непродолжительный циклон прошел над Москвой 2 мая и повалил деревья. Одно дерево упало на голову пенсионерке. Пострадавшую вытащили соседи и вызвали медиков.
360tv.ru: последние новости
Аномальное тепло и кратковременные дожди. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни Гроза и сильный ветер могут остаться в Москве до 1 мая МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину663
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка44
Еще один мессенджер заблокируют в России140
В центре Москвы произошла драка со стрельбой52
Пока вы спали: 103 года строгого режима12
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение