Снесенное ураганом дерево рухнуло на женщину в Приморье

Артеме ( Приморский край ) ураганный ветер повалил дерево на проходящую мимо женщину. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Пострадавшую увезли в реанимацию с тяжелой травмой головы. Дерево также задело припаркованные машины. Крышу и дверь такси прогнуло и выбило стекло. ЧП случилось у здания налоговой инспекции

Когда на место приехали сотрудники полиции, они стали выяснять, на чьем участке росло дерево. Город и налоговая инспекция начали все сваливать друг на друга

— очевидец Таисия Жукова.

По словам очевидцев, дерево было очень сухим и его давно нужно было спилить.