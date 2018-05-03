«Несезонное» погодное явление разделило интернет-сообщество Владивостока

В четверг, 3 мая, жителей Владивостока разделил размещенный в популярном инстаграм паблике видеоролик с выпавшим снегом в районе объездной трассы Седанка — Патрокл, сообщает PRIMPRESS.

В размещенном видеоролике в dps_control видно, что на сопках лежит снег. Помимо этого мокрый снег лежит и вдоль дороги. Автора ролика удивляется: «Еду я на летней резине, а вокруг снег», — говорит голос за кадром.

При этом многие пользователи сети не поверили автору и посчитали, что их дезинформируют. «Ехала только что в 8:20 утра. Нет там снега», «я так понимаю, нашему народу, лишь бы пошалить и кинуть в инсту дезинформацию. Если честно, я тоже повелась на снег спасибо за правду», — пишут пользователи комментарии к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Ред.).

При этом другие пользователи утверждают, что снег на объездной действительно был: «Просто снег растаял. Коллега по работе ехал утром и сделал фото. Сначала сам не проверил. Объяснимо тем, что в этом месте объездной низкая температура. Грунтовые воды долго таят на скале после зимы».

«Ехал я там час назад снег есть инфа 100%», — пишет еще один пользователь.