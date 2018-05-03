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Короткая рабочая неделя в Новосибирске будет прохладной
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Короткая рабочая неделя в Новосибирске будет прохладной 

АиФ-Новосибирск 42 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске самая короткая в этом году рабочая неделя, которая состоит всего из двух трудовых дней, будет прохладной.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в четверг, 3 мая ночью в Новосибирске ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 0, +2 С. Днем в городе +11…+13oC. Ветер северо-западный, ночью 3-8 днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м.
При этом в соседнем с Новосибирской областью Алтайском крае будет еще прохладнее. В ближайшие сутки там ожидаются осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, местами сильные, гололедные явления, усиление ветра 18-23 м/с.
В пятницу, 4 мая, по данным портала Гисметео, в Новосибирске ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем тоже будет нежарко — воздух прогреется всего до +7 градусов. Примерно такая же дневная температура ожидается и в субботу.
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