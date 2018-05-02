Гроза возможна в Нижнем Новгороде в ближайшие 2-3 часа

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС распространило предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе. В частности, возможны, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение конструкций, падение деревьев.

Также спасатели дали несколько советов нижегородцам:

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить. Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле. Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.