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Народный календарь. 3 мая. Почему в День Федора звали усопших за стол
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Народный календарь. 3 мая. Почему в День Федора звали усопших за стол 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день люди обращались к своим предкам.
Согласно преданиям, в День Федора покойники тоскуют по земле. В связи с этим сложилась традиция — ходить на кладбища и поминать усопших родственников.
На рассвете женщины шли на кладбище и звали своих родственников — просили их вернуться. Еще со времена язычества повелось, что именно на Федоров день земля открывалась, и к нам прилетали души умерших, поэтому с ними могли пообщаться родственники.
Ожидая души родственников, накрывали богатый стол, чтобы умершие тоже могли отведать угощения и убедиться, что живется их потомкам хорошо и сытно, не скудеет у них жизнь.
Если в этот день появилась двойная или тройная радуга, значит, погода улучшится, но ненадолго — скоро пойдут сильные дожди. Молния блеснула после дождя без грома — к ясной погоде.
Именины отмечают: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор и Федор.
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