Световое шоу с участием более тысячи дронов попало в книгу рекордов

Световое шоу с участием одной тысячи 374 беспилотников, кружащих над древней городской стеной в Китае , установило новый мировой рекорд по числу дронов, находящихся одновременно в воздухе.

Беспилотники образовали над стеной световой занавес длиной 1 200 метров и высотой 100 метров. На протяжении 13 минут они меняли свое расположение в воздухе, образовывая фигуры и надписи.

Рекорд был побит в конце апреля, на днях оргкомитет мировых рекордов Гиннесса вручил организаторам шоу сертификат, сообщает РЕН ТВ

Как отметили представители книги рекордов Гиннесса, для того чтобы рекорд был засчитан, необходимо, чтобы все дроны одновременно поднялись в воздух и находились там не менее одной минуты.