«Майское лето» застало москвичей врасплох

Сейчас за окнами теплый весенний вечер, а днем в столице была почти 30-градусная жара, которая сменилась настоящим потопом. На город внезапно обрушился мощный ливень со шквалистым ветром, громом, молниями и крупным градом. Видимость на дорогах упала, а улицы превратились в бурные реки. Так что можно было бы даже поспорить с Тютчевым, перу которого принадлежит хрестоматийное «Люблю грозу в начале мая…».

Настоящее лето на второй день мая застало столицу врасплох. До официального старта купального сезона еще месяц. Пляжи не готовы, в парках не работают бассейны, а самый многообещающий прохладительный аттракцион — ледяная пещера в парке «Зарядье» — только готовится к открытию. С потолка свисают сосульки, стены покрыты инеем, но наслаждаются прохладой пока только рабочие, заканчивающие монтаж. Им сегодня можно позавидовать. Внутри пещеры минус 5, а снаружи под 30.

Самый жаркий день весны. Загорают на скамейках и на лужайках. Соскучившиеся по теплу москвичи открывают тела солнцу. «Мои друзья с Урала нам завидуют. Они написали, что дубак», — говорит женщина. За водой и, конечно, мороженым стоят длинные очереди. Самое модное в этом сезоне — черное с добавлением древесного угля. Покупательница рассказывает: «Похоже на клубнику, но странно, что она черная, но это интересно».

В фонтанах на Манежной площади мочат руки и ноги. Дети пробегают под струями воды. А в «Музеоне» уже купаются целиком, обходятся даже без полотенец. Немножко прохладно, но весело. Самые отчаянные рванули на Москву-реку на пляжи, пока не прошедшие проверку Роспотребнадзора , и даже ринулись в воду. «Можно, можно при желании все можно», — говорит девушка. А находчивые вспомнили, что в Москве есть и всесезонные бассейны.

Ближе к полудню жара усилилась. Столбик термометра показал 27,5 градуса. «Есть вероятность, что в конце дня будет зафиксирована максимальная температура, которая будет превышать рекорд 1977 года. Он составил 28,2 градуса», — прогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков . Но рекорд так и остался не побит: после обеда небо затянуло тучами. В воздухе запахло грозой, и капризная московская погода напомнила, что до лета еще далеко.

Жара спала, Москва спряталась под зонтиками. И снова сюрприз — то, что начиналось как майский дождик, превратилось в настоящую грозу. Ветер почти ураганный (до 17 метров в секунду) и град размером с перепелиное яйцо. А еще через 15 минут снова вышло солнце.