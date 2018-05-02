В 2018 году в Барнауле отремонтируют 44 улицы?

На мой взгляд, в прошлом году ремонт дорог у нас, в Барнауле , вёлся достаточно активно, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы обновлялось их как можно больше. Поэтому и интересно, как будет в этом году?

Как сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, всего в 2018 году ремонт пройдёт на 44 улицах Барнаула. Обновят 72 километра дорог. На эти работы из различных источников выделено 911 миллионов рублей.

При этом, напомнил чиновник, в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в краевой столице обновили 33 улицы. К ремонтным работам приступят, как только среднесуточная температура превысит +5 градусов, а закончиться дорожный ремонт должен к 30 сентября.

Кстати, дороги, которые были отремонтированы в прошлом году по БКД, будут находиться на контроле общественников и городских властей ещё 4 года, и если в этот срок будут выявлены какие-то нарушения, подрядчик обязан устранять их за свой счёт.