Ещё
В 2018 году в Барнауле отремонтируют 44 улицы?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Командир российского самолета умер по пути в Египет
Командир российского самолета умер по пути в Египет

В 2018 году в Барнауле отремонтируют 44 улицы? 

АиФ — Алтай 33 минуты назад
На мой взгляд, в прошлом году ремонт дорог у нас, в Барнауле, вёлся достаточно активно, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы обновлялось их как можно больше. Поэтому и интересно, как будет в этом году?
Как сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, всего в 2018 году ремонт пройдёт на 44 улицах Барнаула. Обновят 72 километра дорог. На эти работы из различных источников выделено 911 миллионов рублей.
При этом, напомнил чиновник, в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги» в краевой столице обновили 33 улицы. К ремонтным работам приступят, как только среднесуточная температура превысит +5 градусов, а закончиться дорожный ремонт должен к 30 сентября.
Кстати, дороги, которые были отремонтированы в прошлом году по БКД, будут находиться на контроле общественников и городских властей ещё 4 года, и если в этот срок будут выявлены какие-то нарушения, подрядчик обязан устранять их за свой счёт.
АиФ — Алтай: последние новости
Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае? В Камне-на-Оби люди поливали водой заборы, чтобы спастись от огня В Барнауле 27 января откроется мобильный пункт сбора вещей для нуждающихся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина ввела новые санкции против России193
Умер легендарный советский певец146
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»105
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста348
Командир российского самолета умер по пути в Египет25
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение