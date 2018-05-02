Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В Москве и области до конца недели сохранится хорошая погода — на улице будет тепло, возможны кратковременные дожди и грозы, передает телеканал «360».

Температура днем будет подниматься до 26 градусов, что значительно выше климатической нормы.

Столичное МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе, которая будет сопровождаться сильным ветром и дождем. Об этом сообщается на сайте московского ведомства.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду", — рассказали в МЧС.

В МЧС посоветовали жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды.

В центре погоды «Фобос» эти данные уточнили и рассказали, что гроза и дождь могут быть, но коснутся только севера Москвы и области. В центре и на юге региона будет тепло и переменная облачность. Информацией поделился дежурный синоптик центра Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, местами возможен дождь, но это, скорее всего, произойдет на севере области. В центре и на юге Московской области предпосылок для дождей и гроз нет. Температура сегодня +26. +28 градусов", — рассказал Александр Синенков.

Он добавил, что атмосферное давление сегодня повысится — и достигнет нормы. Отмечается, что температура 2 мая может стать рекордно высокой за последние 40 лет. По словам синоптика, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится аномально теплая погода с кратковременными грозами. Днем воздух будет прогреваться до +23. +26 градусов, а ночью — опускаться до +10. +15 градусов.

"В ближайшие дни в Московском регионе характер погоды существенно не изменится. Сохранится аномально теплая погода с температурой от +23 до +26 градусов. Время от времени возможны кратковременные дожди. На севере области не исключены локальные грозы", — сообщил Александр Синенков.

Он подчеркнул, что это очень теплая погода для начала мая — сейчас температурный режим соответствует нормам июня и июля. Однако похолодания еще, разумеется, будут, что вполне естественно. Но в ближайшие пять дней это не произойдет. Синенков подчеркнул, что будут в мае и грозы, но их количество не выйдет за рамки ежегодных значений.