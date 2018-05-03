Синоптики рассказали о том, как на Урал придут ураган и мокрый снег

В ближайшее время жителей Свердловской области ожидает ухудшение погодных условий. Синоптики показали на картах, как на Средний Урал будет провдигаться облако осадков, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал»

Завтра, 4 мая, в области пройдет снег и мокрый дождь. Также свердловчан ждет усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. Согласно прогнозу, составленному Росгидрометом , облако осадков начало формироваться еще сегодня утром — 3 мая — в центральном районе России , недалеко от Кирова и Сыктывкара . Постепенно облако осадков будет усиливаться и уже к 19 часам приблизится к Екатеринбургу . Наиболее сильными, судя по карте, осадки будут ночью 4 мая. Их интенсивность составит до 5-7,5 мм в час. А уже днем облако постепенно начнет покидать Свердловскую область, количество осадков не будет превышать 0,10 мм в час.

Уральские спасатели призывают горожан быть осторожнее в связи с ухудшением погоды. «Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Стоит избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Неблагоприятные погодные явления могут способствовать обрыву проводов, которые представляют смертельную опасность для человека. Автовладельцам необходимо соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.