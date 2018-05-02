После 9 мая на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа похолодает 

Погода, уже почти летняя, испортится в регионе ко Дню Победы. По данным Gismeteo, 10 мая на Ставрополье температура воздуха опустится до 12 градусов, ожидается дождь.
Аналогичная картина и в соседних республиках. Сезон майских гроз стартует в Нальчике 3 мая и прокатится по всему округу. В столице Кабардино-Балкарии температура 9 мая упадёт до 16 градусов, а на следующий день — до 12.
Во Владикавказе и Магасе — прогноз идентичный: с 27 градусов тепла в первые дни мая температура воздуха снизится до плюс 14 с дождями и грозами в День Победы.
Самое незначительное похолодание ожидается в Грозном. 10 мая там будет плюс 17 и дожди.
А в Черкесске в этот день прогнозируют 14 градусов. Дожди там, как и в большинстве остальных северокавказских регионов, зарядят с 4 мая.