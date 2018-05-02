Москвичи поделились фотографиями прошедшей непогоды

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности.

Жители столицы делятся в социальных сетях фотографиями и видео прошедших в самый теплый день сначала года ливня и града.

Напомним, что ранее МЧС предупредило москвичей о ливне, граде и шквалистом ветре, которыми ненадолго сменится жара.

Горожане удивились буйству стихии. Так, пользователь mikhail_0404 под своим своим снимком написал: «Град? Серьёзно?!».

Град? Серьёзно?!

Публикация от Нечистик Михаил (@mikhail_0404)

2 Май 2018 в 7:02 PDT Москвичка под ником ja_viktory_ja назвала майские праздники «чудесными», отметив, что на улице «солнышко свети и град лежит».

Чудесные майские праздники. Солнышко светит и град лежит #Moskow #Москва #шторм #ливень #град

Публикация от Виктория (@ja_viktory_ja)

2 Май 2018 в 7:00 PDT А вот пользователь tatyanapodyacheva отметила, что любит грозу в начале мая, однако только тогда, когда находится дома.

Люблю грозу в начале мая…Когда нахожусь дома Ливень, град, гром. #перваямайскаягроза #град #ливень #аявдомике

Публикация от Tatyana Podyacheva (@tatyanapodyacheva)

2 Май 2018 в 6:59 PDT Пользователя kismeoww сильный ливень застал во время поездки на роликах.

Покататься выехали #грозавмоскве #ливень #амынароликах

Публикация от Светлана Маникюр нейлдизайн (@kismeoww)

2 Май 2018 в 7:06 PDT После нескольких дней предупреждений МЧС о грозе и урагане) я наконец-то увидел дождь

Публикация от Пётр (@peters602)

2 Май 2018 в 7:03 PDT Первый майский ливень #май #дождик #майскийдождь #ливень # ##⚡

Публикация от Наталья Маруняк (Ядарова) (@natali_1709)

2 Май 2018 в 7:07 PDT ЕСТЬ МНЕНИЕ

Атмосфера деградирует

Колонка ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца При нормальном распределении климатических характеристик, атмосфера крутится вместе с планетой. В метеорологии есть аксиома: все процессы приходят с запада на восток. Поэтому любые атлантические циклоны, пройдя весь свет, оказываются у нас в обессиленном состоянии и редко сопровождаются экстремальными природными явлениями (далее…)

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