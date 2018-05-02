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Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видеозаписями первой майской грозы в Москве
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Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видеозаписями первой майской грозы в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пользователи социальных сетей активно оставляют посты о прошедшей грозе с градом в Москве, сопровождая их фотографиями и видеозаписями непогоды, кто-то предлагает начать лепить снежки, а кто-то ругается из-за выбитых окон в доме.
На Москву во второй половине дня обрушился сильный дождь с градом. В среду в столице может выпасть до 3-5 миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы мая.
Пользователь под ником Plum Mascara‏ в Twitter рассказала, как природная стихия застала пенсионерку на улице.
«А я сейчас видела: ураганище, град, у бабульки переломало весь зонт, сама она до нитки промокла и просто села на тропке между домами и свернулась в улитку. Потом град прошел», — написала девушка.
Comrade_Nadia показалось, что обитатели многоэтажки, в которой она проживает, все вместе «заехали на автомойку», отметив, что на улице поливало адски.
Tanyastar2008872 в Instagram выразила надежду, что град никого на улице не застал.
Sasha_weiss_and_milla оставил гневный пост о прошедшем граде, рассказав, что в его квартире из-за непогоды выбило два окна.
«За пять минут этого тропического дождя с градом, у меня в квартире выбило два окна с щеколд! Хорошо, что я дома был!» — написал парень.
Sergeysel1991 отметил, что любит природу и погоду, но не до такой степени. А andreev_msc предложил лепить снежки из выпавшего града.
Tania_ross осталась удивлена размером градинок.
«Белые отлетающие от подоконника шары-крупные градины… чуть балконную дверь порывом не вынесло», — отметила она.
Ранее МЧС России разослало жителям Москвы СМС-сообщения о грозе и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, также предупредив о возможном граде.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на среду из-за сильных порывов ветра и грозы.
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