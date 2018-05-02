Хорошая погода порадует москвичей до конца недели 

В среду, 2 мая, воздух прогрелся до +26,5 градусов. Теплее было только второго мая 1978 года +28 градусов. Теплее климатической нормы в Москве будет до конца этой недели, но ожидаются и грозы, говорит заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета:
Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета «Исторически в 1977 году на 2 мая было +28 с чем-то, сейчас не помню, то есть мы максимума не достигли, но максимум года есть. Прогноз — давление будет немножко расти. Сегодня где-то 747 мм рт.ст. и дальше будет расти — 752-753 мм рт.ст. где-то до пятницы. Потом начнет опять потихоньку падать. Самый хороший день такой безоблачный и как-то малооблачный, без осадков — это пятница, 4 мая. Остальные дни, сегодня в ночь, облачно с прояснениями, завтра днем — переменная облачность, без осадков уже. В пятницу без осадков. В субботу небольшой дождь, гроза возможна, ну, и температуры в принципе немножко выше нормы — тепло, в целом. Ночные температуры от +8 до +12, а дневные температуры тоже на завтра +21-23 по Москве, по области до +18-23. В пятницу — то же самое. В субботу +22-24».
В то же время, начался сезон лесных пожаров. По данным Федеральной службы авиалесоохраны в России горит коло 100 тысяч гектаров леса. За минувшие сутки ликвидировано 122 лесных пожара на площади более 13 тысяч гектаров. Самое большое число пожаров в Амурской области — 13 точек на площади более 75, 2 тысяч гектаров. Лес горит также в Приморском и Хабаровском краях.